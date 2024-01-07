Aydın Ayaydın kimdir, nereli? AK Parti Muğla adayı Aydın Ayaydın biyografisi! Aydın Ayaydın ne mezunu?

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Muğla Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Aydın Ayaydın kimdir? Aydın Ayaydın kaç yaşında, ne mezunu? Detaylar haberimizde...

AYDIN AYAYDIN NE MEZUNU?

İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat konusunda yüksek lisans ve doktora yaptı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliği, 1993 yılında ekonometri profesörü oldu. Eylül 1992'de dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından YÖK üyeliğine atanmıştır ve 1995 yılının Kasım ayında DYP'den milletvekili adayı olabilmek için istifa etmiştir.

AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

Bankalar Birliği Başkanlığı, Emlakbank Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıfbank Genel Müdürlüğü, Şekerbank Genel Müdürlüğü, İş Bankası, Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, İKV, İAV Yönetim Kurulu Üyeliği, Hür Sigorta ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapmıştır.

Bir zamanlar Takvim ve Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan sarı basın kartı sahibidir. 2011 seçimleri öncesine kadar VATAN gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. Türkiye-Romanya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.