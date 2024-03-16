Aycan Karadavut kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut kaç yaşında, nereli?
Aycan Karadavut kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Felahiye Belediye Başkan adayı olan Aycan Karadavut hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Aycan Karadavut'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Aycan Karadavut kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
AYCAN KARADAVUT KİMDİR?
Aycan Karadavut, Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut mali müşavirdir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.