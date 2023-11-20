Ayasofya Camii'nde gördüğü kediyi "Sen buralara nerden geldin. Seni Yaradana kurban olayım" sözleriyle yürek ısıtan vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı. İsminin Ahmet olduğu öğrenilen vatandaş, milyonlarca izlenmeye ulaşan videosu için tebessüm ederek "Beni maskara ettiler" yorumunda bulundu.

Ayasofya Camii'nde kedi sevdiği videosu milyonlarca izlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Tepkisi de gülümsetti

Ayasofya Camii'nde "Sen buralara nerden geldin. Seni Yaradana kurban olayım" sözleriyle tüm Türkiye'nin sempatisini kazanan Ahmet Dede bulundu. Ahmet Dede, paylaşım rekoru kıran videosu için "Beni maskara ettiler" sözleriyle tebessüm ettirdi.

KAYSERİ'DE YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ayasofya Camii'nde gördüğü kediye şefkat gösteren ve ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün dahi dikkatini çeken Ahmet Dede'nin Kayseri Yeşil Hisarlı'da yaşadığı ortaya çıktı.

"BU SENE BENİ MASKARA ETTİLER"

Kendisiyle sohbet eden kişiye, "Bu sene beni maskara ettiler, Ayasofya'da kedi sevdim diye videomu aldılar." diyen Ahmet Dede'nin sözlerine şaşıran kişi "O sen misin?" diye sorarak şaşkınlığını dile getirdi.