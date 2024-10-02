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Ayağa kalkmayan CHP milletvekilleri kimler?

Ayağa kalkmayan CHP milletvekilleri kimler?
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının açılışında CHP'li milletvekillerinin çoğunluğu, 5 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşıladı. Ancak bazı vekillerin bu karara uymadığı görüldü. Peki, Ayağa kalkmayan CHP milletvekilleri kimler?

Ayağa kalkmayan CHP milletvekilleri! TBMM'de yeni yasama yılının açılışı, CHP içinde tartışmalara neden oldu. 5 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılayan CHP'li milletvekilleri, parti içinde ikiye bölündü. Ayağa kalkmayan bazı milletvekillerinin isimleri dikkat çekerken, karara tepki gösteren birçok vekil açılış oturumuna katılmadı. Peki, Ayağa kalkmayan CHP milletvekilleri kimler?

AYAĞA KALKMAYAN CHP MİLLETVEKİLLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Genel Kurul'a giriş yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılamasıyla birlikte CHP'li milletvekillerinin büyük bir kısmı da ayağa kalktı. Ancak, bu karar partide farklı görüşlerin oluşmasına neden oldu. Özgür Özel'in, Grup Başkanvekili Murat Emir aracılığıyla CHP milletvekillerine ayakta karşılamaları talimatı verdiği öğrenildi. Ancak bu talimat partinin tüm vekilleri tarafından aynı şekilde karşılanmadı.

Ayağa kalkmayan CHP milletvekilleri kimler?

CHP Grubu'nu oluşturan 127 milletvekilinden yarısından fazlasının, alınan bu karara tepki göstererek TBMM Genel Kurulu'na girmediği bildirildi. Erdoğan'ın konuşmasını dinlemek için salonda bulunan vekillerin büyük çoğunluğu ayağa kalkarken, bazı milletvekillerinin ise bu karara uymadığı görüldü.

AYAĞA KALKMAYAN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

TBMM Genel Kurulu'na giren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişinde hazır bulunan yaklaşık 60 CHP'li vekilden bazıları ayağa kalkmadı. Ayağa kalkmayan milletvekillerinin Engin Altay, Uğur Bayraktutan, Onur Konuralp, Fethi Açıkel, Arife Sibel Yanıkoğlu, Sibel Suiçmez ve Harun Özgür Yıldız olduğu iddia ediliyor.

Ayağa kalkmayan CHP milletvekilleri kimler?

Bu durumun CHP içinde farklı görüşleri yansıttığı ve parti içinde daha geniş çaplı bir tartışmaya yol açabileceği konuşuluyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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