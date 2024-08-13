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AY TUTULMASI 2024: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'de görülecek mi? Parçalı ay tutulması hangi tarihte!

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2024 yılında gerçekleşecek olan ay tutulması hakkında detaylar merak konusu oldu. Ay tutulmasının ne zaman ve saat kaçta olacağı, Türkiye'den görülüp görülmeyeceği ve hangi tarihte parçalı ay tutulmasının olacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'de görülecek mi? Parçalı ay tutulması nedir?

Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye'de görülebilecek mi? Parçalı ay tutulması, 2024 yılının önemli astronomik olaylarından biri olarak merakla bekleniyor. Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte, parçalı ay tutulmasının gerçekleşeceği tarih ve detaylar haberimizdedir...

AY TUTULMASI NE ZAMAN 2024?

Yılın ikinci Ay Tutulması, 18 Eylül'de gerçekleşecek. Parçalı tutulma olarak gözlemlenecek olan bu doğa olayı, saat 05.14'te başlayacak ve 06.16'da sona erecek.

AY TUTULMASI 2024: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'de görülecek mi? Parçalı ay tutulması hangi tarihte!

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ay Tutulması, Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'da izlenebilecek. Türkiye de bu gök olayını gözlemleyebilecek ülkeler arasında bulunuyor.

AY TUTULMASI 2024: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'de görülecek mi? Parçalı ay tutulması hangi tarihte!

PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine girer ve bu durum Ay tutulması olarak adlandırılır. Ay tutulması, yalnızca dolunay evresinde ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olduğu zamanlarda gerçekleşir. Bu olay, Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi sonucu ortaya çıkar.

Parçalı Ay tutulması ise Ay'ın bir kısmının Dünya'nın kısmi gölge konisi (Penumbra) içine girmesiyle oluşur. Çıplak gözle izlenebilen bu gök olayı sırasında, Ay'ın parlaklığında belirgin bir azalma fark edilmez çünkü sadece kısmi bir gölgeye girer.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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