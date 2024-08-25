Ay Lav Yu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Lav Yu filmi ne zaman, nerede çekildi? Ay Lav Yu filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ay Lav Yu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ay Lav Yu filmini izleyecek olanların merak ettiği Ay Lav Yu konusu nedir, Ay Lav Yu oyuncuları kimler ve Ay Lav Yu özeti gibi konuları inceliyoruz.

AY LAV YUFİLMİ KONUSU NEDİR?

Tinne Köyü nün muhtarı Yusuf Ağa, resmi olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. Papaz Hana, İbrahim i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica yla birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü Kürt genci İbrahim ve Amerikalı Jessica nın vatanı olabilecek midir?

AY LAV YU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Sermiyan Midyat - İbrahim

Steve Guttenberg - Christopher

Mariel Hemingway - Pamela

Katie Gill - Jessica

Josh Folan - Danny

Meray Ülgen - Yusuf

Ayşenil Şamlıoğlu - Xate

Ayça Damgacı - Fehime

Fadik Sevin Atasoy - Zişan

Erdoğan Tuncel - Ubeyd

Cengiz Bozkurt - Seyido

Nihal Yalçın - Rukiye

Halil Babür - Faruk

Şener Kökkaya - Pehçet

Muhammed Cangören - Papaz Hana

Nazlı Tosunoğlu - Gule

Burak Okçuoğlu - Bıra

Bahar Ün - Sultan

Aziz İzzet Biçici - İşportacı

Hakan Karsak - Jandarma Komutanı