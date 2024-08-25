Ay Lav Yu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Lav Yu filmi ne zaman, nerede çekildi? Ay Lav Yu filmi gerçek mi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ay Lav Yu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ay Lav Yu konusu, özeti ve Ay Lav Yu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ay Lav Yu filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Ay Lav Yu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ay Lav Yu filmini izleyecek olanların merak ettiği Ay Lav Yu konusu nedir, Ay Lav Yu oyuncuları kimler ve Ay Lav Yu özeti gibi konuları inceliyoruz.
AY LAV YUFİLMİ KONUSU NEDİR?
Tinne Köyü nün muhtarı Yusuf Ağa, resmi olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. Papaz Hana, İbrahim i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica yla birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü Kürt genci İbrahim ve Amerikalı Jessica nın vatanı olabilecek midir?
AY LAV YU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Sermiyan Midyat - İbrahim
Steve Guttenberg - Christopher
Mariel Hemingway - Pamela
Katie Gill - Jessica
Josh Folan - Danny
Meray Ülgen - Yusuf
Ayşenil Şamlıoğlu - Xate
Ayça Damgacı - Fehime
Fadik Sevin Atasoy - Zişan
Erdoğan Tuncel - Ubeyd
Cengiz Bozkurt - Seyido
Nihal Yalçın - Rukiye
Halil Babür - Faruk
Şener Kökkaya - Pehçet
Muhammed Cangören - Papaz Hana
Nazlı Tosunoğlu - Gule
Burak Okçuoğlu - Bıra
Bahar Ün - Sultan
Aziz İzzet Biçici - İşportacı
Hakan Karsak - Jandarma Komutanı