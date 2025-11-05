Haberler

Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi

Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi Haber Videosunu İzle
Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da okula gitmek için servisini bekleyen 10 yaşındaki kız çocuğu, kendisini takip edip yanına çağıran bir kişiyi fark edince korkarak annesine haber verdi. Şüpheli, annenin ve okul servisinin gelmesiyle kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

  • İstanbul Avcılar'da 10 yaşındaki bir kız çocuğu okul servisi beklerken bir kişi tarafından takip edildi ve yanına çağrıldı.
  • Şüpheli, annenin ve okul servisinin gelmesi üzerine kaçtı ve olay güvenlik kameralarına yansıdı.
  • Aile polise şikayette bulundu ve polis şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

İstanbul Avcılar'da okula gitmek için evinin önünde servisini bekleyen 10 yaşındaki kız çocuğunu takip edip yanına çağıran bir kişi, annenin ve okul servisinin gelmesiyle kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul 1'inci sınıfa giden 10 yaşındaki kız, her zamanki gibi okul servisini beklemek için evlerinin önüne çıktı. Bu sırada sokağa gelen bir kişi, çocuğun yanına yaklaşıp konuşmak istediğini söyleyerek ısrarla yanına çağırdı.

KÜÇÜK KIZ KORKUP ANNESİNE HABER VERDİ

Kendisini takip eden kişiden korkan küçük kız, hızla binaya girerek durumu annesine bildirdi. Anne hemen dışarı çıkarken, şüpheli sokakta beklemeye devam etti. Kısa süre sonra okul servisinin gelmesi üzerine şüpheli hızla uzaklaştı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızını servise bindiren anne, şüphelinin peşinden gitmeye çalıştı ancak yakalayamadı. Aile, kaçırılma girişimi şüphesiyle polise giderek şikayetçi oldu. Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
ABD'yi ayağa kaldıran kaza kamerada! Kargo uçağı bomba gibi patladı

Ülkeyi yangın yerine çeviren kaza kamerada! Uçak bomba gibi patladı
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Dehşet anları kamerada: 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Film sahnesi değil! 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

İzlemek için video koymuşsunuz. Bu ne ya? Uygulamanız çalışmıyor! Hangi Manşete girsek yüklenemiyor. Yazılım hatası var, ilgilenirseniz seviniriz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atlas Okyanusu'nda 1,7 ton uyuşturucu madde taşıyan denizaltı ele geçirdi

Denizaltıdan çıkanlar soluğu okyanusta alan polisi bile şaşırttı
İBB'ye veri sızıntısı soruşturması! Bakan Yerlikaya infial yaratan iddiayı yalanladı

Bakan Yerlikaya'yı küplere bindiren iddia: Alçak bir algı çalışması
Aydın'daki bağ evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü

Ali Koç'un evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü
Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı

Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı
Atlas Okyanusu'nda 1,7 ton uyuşturucu madde taşıyan denizaltı ele geçirdi

Denizaltıdan çıkanlar soluğu okyanusta alan polisi bile şaşırttı
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Kırmızı kartların bedeli ağır oldu! Orkun ve Sergen'e büyük şok
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
Kadın yolcular tartıştı, bedeli taksici ödedi

Kadın yolcular tartıştı, bedeli taksici ödedi
Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı

2 holdinge kayyum atandı
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kilosu etle yarışıyor! Japonların gözdesi 'beyaz altın'da hasat başladı

Japonların gözdesi "beyaz altın"da hasat başladı
Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi

Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi
İstanbul'un 10 aylık asayiş karnesi! Suç oranlarında önemli düşüş görüldü

İstanbul'un 10 aylık asayiş karnesi! Rakamlar dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.