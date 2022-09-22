Geçtiğimiz aylarda Avatar 2 filminin fragmanın yayınlanmasının ardından, Avatar filmi için geri sayım başladı. Sinemaseverler tarafından Avatar 2'nin ne zaman vizyona gireceği araştırılıyor. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 vizyon tarihi ne? Avatar 2 fragman izle!

Gişe rekorlarını alt üst eden Avatar'ın devam filmi olan Avatar 2 filminin fragmanı geçtiğimiz aylarda paylaşıldı. Filmin takipçileri dört gözle beklediği Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 vizyon tarihi ne? Avatar 2 fragman izle!

AVATAR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Avatar 2 ile ilgili açıklama filmin yönetmeni James Cameron ve yapımcı Disney'den geldi. Avatar 2 filmi 16 Aralık 2022 tarihinde sinemalarda vizyona gireceği öğrenildi.

AVATAR 2 FRAGMAN İZLE!