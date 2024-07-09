AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN? AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak 2024? AUZEF telafi sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Auzef, uzaktan eğitim yoluyla lisans ve ön lisans düzeyinde eğitimler sunmakta. Geçtiğimiz ay bitirme sınavına giren öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla harf notlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyor. AUZEF telafi sınavları ne zaman? İşte, AUZEF hakkında merak edilenler…

AUZEF HARF NOTLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren AUZEF final sonuçlarını 5 Temmuz günü erişime açtı ancak harf notlarını henüz açıklamadı. Harf notlarının sınav sonuçlarının ardından 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. AUZEF final sonuçlarını ve harf notu takibini https://aksis.istanbul.edu.tr sitesinden takip edebilirsiniz.

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.