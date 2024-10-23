AUZEF SINAV YERLERİ! AUZEF güz/bahar dönemi sınavları ne zaman, giriş belgesi açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize tarihlerine geri sayım başladı. AUZEF güzel ve bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacağı ve AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı sorularına yanıt aranıyor. AUZEF sınavı hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizdedir...

AUZEF SINAV BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Belgeler açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

AUZEF SINAV YERİ SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Sınav merkezi tercihleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinde ilan edilen tarihler arasında yapılır. Öğrenciler, sınav merkezi tercihleri için; https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara sınavlar (vize) 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacaktır.

Bitirme (final) sınavları ise 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Bütünleme (telafi) sınavları 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacaktır.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF ara sınavları 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Bitirme (final) sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacaktır.

Bütünleme (telafi) sınavları ise 12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde uygulanacaktır.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2025'te sona erecektir.

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