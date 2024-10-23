Üye Girişi
Haberler

AUZEF SINAV YERLERİ! AUZEF güz/bahar dönemi sınavları ne zaman, giriş belgesi açıklandı mı?

AUZEF SINAV YERLERİ! AUZEF güz/bahar dönemi sınavları ne zaman, giriş belgesi açıklandı mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacak ve sınav yer seçimi nasıl yapılıyor adaylar tarafından merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güzel/bahar dönemi sınavları ne zaman olacağı araştırılıyor. Adaylar, AUZEF sınav yerleri açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize tarihlerine geri sayım başladı. AUZEF güzel ve bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacağı ve AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı sorularına yanıt aranıyor. AUZEF sınavı hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizdedir...

AUZEF SINAV BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Belgeler açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

AUZEF SINAV YERİ SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Sınav merkezi tercihleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinde ilan edilen tarihler arasında yapılır. Öğrenciler, sınav merkezi tercihleri için; https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar.

AUZEF SINAV YERLERİ! AUZEF güz/bahar dönemi sınavları ne zaman, giriş belgesi açıklandı mı?

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara sınavlar (vize) 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacaktır.

Bitirme (final) sınavları ise 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Bütünleme (telafi) sınavları 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacaktır.

AUZEF SINAV YERLERİ! AUZEF güz/bahar dönemi sınavları ne zaman, giriş belgesi açıklandı mı?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF ara sınavları 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Bitirme (final) sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacaktır.

Bütünleme (telafi) sınavları ise 12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde uygulanacaktır.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2025'te sona erecektir.

AUZEF SINAV BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber İstanbul Eğitim AUZEF

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti

 Özgür Özel, 'Kürtlere bir devlet teklif ediyorum' sözlerine açıklık getirdi

"Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözüne açıklık getirdi
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

"Geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı? Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli'nin taktığı "Oğuz Kağan rozeti" nedir? Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi? 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir? Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi? 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TABİİ Giriş! 23 Ekim TABİİ bu akşam hangi maçlar var, nasıl üye olunur, ücretli mi? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.