AUZEF SINAV YERLERİ 2024! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi ( Auzef ) sınav yerleri belli oldu mu ve AUZEF sınav tarihleri ne zaman olduğu merak ediliyor. AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Detaylar haberimizdedir...

AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AUZEF sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Konuyla ilgili bir duyuru yapıldığında, detayları haberimize ekleyeceğiz.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Final Sınavları, 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.