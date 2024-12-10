Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı

51 yıl sonra girdikleri topraklarda başkente doğru ilerliyorlar

 Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü

 Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş

Putin'e kaçarken çantasına Merkez Bankası'nı sığdırmış
TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası! Parayı alırken suçüstü yakalandı

TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası

AUZEF SINAV YERLERİ 2024! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF SINAV YERLERİ 2024! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024 sınav yerleri ve sınav takvimi açıklandı. AUZEF öğrencileri, sınav giriş belgelerini İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden edinebilecekler. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi ( Auzef ) sınav yerleri belli oldu mu ve AUZEF sınav tarihleri ne zaman olduğu merak ediliyor. AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Detaylar haberimizdedir...

AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AUZEF sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Konuyla ilgili bir duyuru yapıldığında, detayları haberimize ekleyeceğiz.

AUZEF SINAV YERLERİ 2024! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Final Sınavları, 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu
img

Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar
img

Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın! Taksicinin yanıtı ise bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AUZEF SINAV YERLERİ 2024! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Yayladağı Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Van'da zincirleme kaza! Trafik kazasında yaralı veya ölü var mı? Van trafik kazasında son durum ne? Beşiktaş terör saldırısı ne zaman oldu? 10 Aralık 2016 Beşiktaş patlamasını kim yaptı? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (10 Aralık) Dolar ne kadar oldu? Cilvegözü Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri! İnsan Hakları Günü önemi nedir? SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Müge Anlı'da Seda Karar'ı kim öldürdü? Seda Karar bulundu mu, olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.