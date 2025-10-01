ATV yayın akışı? 1 Ekim ATV yayın akışında neler var? ATV CANLI İZLE!

ATV izleyicileri, gün boyunca yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarını kaçırmamak için yayın akışını dikkatle takip ediyor. Popüler yapımlar yoğun ilgi görmeye devam ederken, "Bugün ATV'de hangi programlar var?" sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayın saatlerine dair tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI!

06:00 - Bir Gece Masalı

08:00 - Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Gözleri KaraDeniz (5. Bölüm)

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber (İzle)

(İzle) 20:00 - Gözleri KaraDeniz (5. Bölüm)

23:20 - Yerli Dizi (Tekrar)

02:00 - Yerli Dizi (Tekrar)

04:30 - Kardeşlerim (Canlı İzle)

ATV CANLI İZLE

Canlı yayın için linke tıklayın, ATV'nin heyecan dolu içeriklerini hemen izlemeye başlayın.

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

CAN BORCU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başarılı avukat Mehmet, eşinin vefatının ardından kızı Doğa ile zorlu bir döneme girer. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa, ergenlik çağının getirdiği öfke ve isyanla Mehmet'in hayatını zorlaştırır. Bu gerilim, Doğa'nın intihar girişimiyle doruğa ulaşır.

Handan ile Celal'in kusursuz gibi görünen evliliği, 25. yıl dönümlerinde büyük bir sarsıntı geçirir. Handan, kocasının sadakatinden şüphe ederken, beklenmedik bir telefon tüm hayatını alt üst eder.

Kızını korumaya çalışan Mehmet ile eşinin izini süren Handan'ın yolları, sürprizlerle dolu ve dramatik bir karşılaşmayla kesişir.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin güçlü Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının akışını tamamen değiştiren bir sürece adım atar. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girişir. Aynı zamanda, kalbini derinden sarsan ve ulaşılması zor bir aşka yelken açar.

İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle örülü bu dünyada Azil'in mücadelesi sadece bir güç savaşı değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır. Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş yaparken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alınmıştır.