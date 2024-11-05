ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 5 KASIM | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 5 Kasım Salı Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Çevredeki güvenlik kameraları dakika dakika incelendi. Küçük Şirin ile ilgili kahreden gerçek açığa çıktı.

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilci, 31 Ekim'de Şişli Feriköy Semti'nde evinin önünde oyun oynarken kaybolmuştu. Çocuğumuz cinayete kurban gitti. Cinayeti itiraf eden 50 yaşındaki çöp toplayıcısı katil zanlısı tutuklandı.

26 Yaşındaki Sabri Umut Körüklü hiç tanımadığı anne babasını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 26 yaşındaki Sabri Umut Körüklü'nün 5 Haziran 1998 tarihinde bir günlük bebekken Mersin'in Anamur (ya da Silifke) ilçesinden Hatice ve Naci Körüklü çifti tarafından evlatlık alındığı açıklandı.

Patronunun ifadelerinden şüphe duyan aile...

Prefabrik ev montaj işçisi olan 40 yaşındaki Murat Gezer, 24 Ekim günü çalışmak için gittiği Artvin'den kayboldu.

Olayların öznesi anne, kızı ile ilgili belirsizliğe son verecek mi?

19 yıldır kayıp olan kızın kaybında şüphe okları anne Gülden'in üzerine çevrildi. Canlı yayında Anne Gülden hakkında ciddi iddialar gündeme geldi. Haber Müdürü Naim Tanç, Manisa'dan canlı yayına bağlandı. Gülden Hanım'ın "çok genç yaşta gelin oldum. Kocamdan şiddet gördüm. Kocam tarafından Arif Bey'e yönlendirildim. Arif çocuğumu kaçırdı. Şenol da bebeğimin nerede olduğunu biliyor" dediğini söyledi.

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