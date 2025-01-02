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ATV CANLI YAYIN İZLE! Nezaket Uyur'u kim öldürdü? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE! Nezaket Uyur'u kim öldürdü? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
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Nezaket Uyur'u kim öldürdü? 2 Ocak ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2025! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 2 Ocak Perşembe Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? Nezaket Uyur'u kim öldürdü?

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Tanık, Müge Anlı'ya konuştu 20 yıllık düğüm çözüldü. Gözaltı sayısı 5'e yükseldi, cinayet itirafı geldi.

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular. Cinayetle suçlanan baba Yusuf, canlı yayında göz altına alındı. İlerleyen zamanlarda gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Sorgular sırasında cinayet itirafı geldi. 20 yıllık düğüm çözüldü.

Yılın son gününde 20 yıllık cinayet açığa çıktı. ''Cinayete karıştığı söylenen kişi köyde konuşuldu''

İddia sahibi, Adem ve Nezaket arasında ilişki olduğuna dair dedikodu çıktığını, halalardan birinin de "Nezaket, Adem'e iftira attı" dediğini açıkladı.

Ortağına olan borcu yüzünden kaybolmuştu. 39 yaşındaki adam yayının ardından bulundu.

Ortağına olan borcu yüzünden kayıplara karışan 39 yaşındaki Sinan Kaya, yayınımızın ardından bulundu. Sinan Kaya 'kafamı toparlamak için Tekirdağ'da halamın yanına gittim, ailemi televizyonda gördüm hemen aradım' dedi.

Müge Anlı dokunuşuyla değişen hayatlar... 5 çocuğumuza iyi bir gelecek için atılan adımlar.

Okuma yazma bilmediğini söyleyen Sevilay Hanım halk eğitim merkezine yazdırıldı. Esenyurt Halk eğitim merkezi müdürü Ömer Kemal Şenel Sevilay Hanım'a yardımcı olacaklarını söyledi. Genç kadına verilen tek müjde okuryazarlık müjdesi değildi. Esenyurt Belediyesi de yatak yorgan yastık gibi yardımda bulundu. Kızılay'da Sevilay Hanım'a gıda yardımında bulundu. Çocuklar için kışlık mont vs getirildi. Müge Anlı'nın dokunuşuyla eksikler tamamlandı.

ATV CANLI İZLE

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