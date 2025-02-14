ATV CANLI YAYIN İZLE Müge Anlı son bölümde neler oldu? 14 Şubat Cuma ATV Müge Anlı canlı izleme linki!

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 14 Şubat tarihli bölümüyle izleyicilerle buluştu. Canlı yayında işlenen olaylar, çözülen dosyalar ve beklenmedik gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu ve programı canlı izlemek için hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte, 14 Şubat Cuma ATV canlı izleme linki!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11883 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 4800

FEC: 5/6

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna Çatıkkaş henüz 6 günlük evli olduğu eşi Mehmet Çatıkkaş'ı aramak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Tanıştıklarının 4. Gününde evlilik kararı aldıklarını söyleyen Suna Çatıkkaş, ayrıca cumhuriyet altınlarının da eşi tarafından alındığını iddia etmişti. Mehmet Çatıkkaş, 413 gün sonra Müge Anlı'da bulundu ve hakkındaki iddiaları yalanladı.

İsa Gezer, 3 aylık eşi Suzan Gezer'i aramak için canlı yayına gelmişti. Kadın sığınma evinde tanıştıklarını 10 gün içinde evlendiklerini ve eşinin sonradan uygulamadan tanıştığı biriyle gittiğini söyleyen İsa Gezer, Suna Gezer'e "evine dön" çağırı yapmıştı. Suna Gezer'in başka biriyle gitmediği ve kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi.

17 yıl önce, 27 yaşındayken kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ın akıbeti Müge Anlı'da konuşuldu. Mahir'in izini sürmek ve olayın perde arkasını aralamak için halası Kevser ve kuzeni Mehmet, Müge Anlı'dan yardım istedi. Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybında adı geçen eş, kardeş ve anne canlı yayında hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Viyana'da yaşayan Dağıstan ve Habibe çifti, Gazmalı Rahman Hoca adlı bir kişi tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu. İkili, "Annem üç harflilerden hamile kaldı, ben dünyaya geldim. Ben Mehdiyim" diyen üfürükçüye 1 milyon 200 bin TL paralarını kaptırdıklarını söylemişti. Yayın ihbar kabul edildi ve Antalya Emniyeti ve Savcılık harekete geçti. Gazmanlı Rahman Hoca adlı Abdülrahim Zengin, eşi Belkıs Zengin, kız kardeşi Gülcan Yıldız ve asistanı Hüseyin Tamer gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.