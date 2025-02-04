ATV CANLI YAYIN İZLE Müge Anlı son bölümde neler oldu? 4 Şubat ATV Müge Anlı canlı izleme linki!

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4 Şubat tarihli bölümüyle izleyicilerle buluştu. Canlı yayında işlenen olaylar, çözülen dosyalar ve beklenmedik gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu ve programı canlı izlemek için hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte, 4 Şubat Salı ATV canlı izleme linki!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

Müge Anlı ile Tatlı Sert

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4 çocuk annesi Menekşe Güven 2006 yılında 28 yaşındayken Şırnak'tan sırra kadem bastı. Annelerinin öldürüldüğünü düşünen Linde, Betül ve Nurcan kardeşler, gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım istediler. Kardeşler annelerinin kaybında dayılarını hedef gösterdi. İddiaların odağındaki dayı Şehvan, eşi Nurten ve oğlu Ömer şüpheleri gidermek için stüdyoya geldi. Taraflar canlı yayında yüzleşti.

Menekşe Güven kimin yanından kayboldu? ''Son adresi dayımın sokağındaydı''

Kızlar anne ve babalarının ara sıra tartıştıklarını söyledi. Kızlar annelerinin kaybında dayılarını suçladı. Müge Anlı kaybolmadan önce Menekşe'nin yaşadığı adresi açıkladı: Turgut Reis Mahallesi Hafız İbrahim Sokak. O adresin Şehvan'ın yaşadığı eski adres olduğu açıklandı. Şehvan Bey eskiden ikamet ettiği yerin adresini tam hatırlamadığını söyledi.

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