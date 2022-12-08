ATV canlı yayın İZLE! ATV canlı İZLE! ATV canlı izleme linki! Full HD ATV canlı yayın izleme linki! ATV 4K kesintisiz canlı yayın izleme linki!
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Birçok televizyon dizisinin yer aldığı ATV kanalını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV Canlı izle ve ATV Canlı izle Full HD aramasını yapmaktadır. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? ve daha birçok yapımla yayın yapmaktadır. ATV canlı İZLE! ATV canlı izleme linki! Full HD ATV canlı yayın izleme linki! ATV 4K kesintisiz canlı yayın izleme linki!
ATV CANLI izle! Birçok dizi izleyicisi tarafından merak edilip araştırılıyor. Her gün farklı bir diziyi ekranlara getirmekte olan ATV kanalı, en çok merak edilen kanallar arasında yerini alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımlar ile insanların dikkatini çekmeyi başarmıştır. ATV Canlı izleme linkini sizler için haberimize ekledik. ATV canlı yayın İZLE! ATV canlı İZLE! ATV canlı izleme linki! Full HD ATV canlı yayın izleme linki! ATV 4K kesintisiz canlı yayın izleme linki!
Birçok farklı yapım ile birlikte yayın yapmakta olan Atv canlı izlemek için, haberimizin devamında yer alan Atv canlı izleme linkinden canlı yayını izleyebilirsiniz.
01:10 Yalnız Kurt
04:40 Mutfak Bahane
06:40 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, ATV CANLI İZLE' ye tıklayarak Atv kanalını canlı izleyebilir.
Atv canlı kanalını televizyon üzerinden izlemek isteyen vatandaşlar, aşağıda yer alana frekans bilgileri ile birlikte Atv kanalını kanal listesine ekleyerek, Atv canlı yayınını izleyebilir.
Kanal adı: ATV HD
Uydu : Türksat 4
Frekans : 12053
Sinyal Oranı : 27500
Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu
FEC : 5/6
Audio PID : 1405
Video PID : 1305
Kapsama Alanı : Doğu
Ticaret Bakanlığı'nın, zincir marketlerin ürün ve şube verilerini denetlemesi sizce fiyatları düşürecek mi?— Haberler.com (@Haberler) December 7, 2022