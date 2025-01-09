ATV CANLI YAYIN İZLE || 9 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ve Kesin ailesi konusu, 9 Ocak tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NE OLDU?

26 yaşındaki Ali Bey programa İstanbul'dan katıldı. Ali Erat, Ramazan İçli tarafından beni büyüten aileme satılmışım diyerek tek isteğinin ailesine ulaşmak olduğunu söyledi. 1997 Kasım ayında Diyarbakır Devlet Hastanesinde doğduğunu belirtti. Büyüten Babası Ahmet annesi Emine Erat olduğunu Ahmet Bey'in vefat ettiğini annesi Emine Hanımın da yatalak olduğunu anlattı. Ebe Muhterem Matman'dan çocukları alan Kader ve Ramazan İçli'dir. Aracı kişi Muhtesim Bey olduğunu söyledi. Ali Bey hastaneden alınıp Diyarbakır'da eve götürüldüğü söylendi. 7 kardeşinin hiçbirinin kendisiyle iletişim kurmadığını anlattı.

Programa Tokat'tan katılan Bilal Bey eşi Sıla Gökçe Pekdaş'ı aramak için yayına katıldı. 4 Yıldır evli olduğu eşi Sıla Hanım 4 yaşındaki kızımla birlikte 7 aydır kayıp diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Bilal Bey karım hastaneye diye çıktı Recep Deniz'e kaçtı dedi. Daha önce de zorla değil isteyerek gittiğini sonrasında pişman olup geri döndüğünü Bilal Bey kızı için onu affettiğini söyledi. Esra Erol kayıp olan eş Sıla Hanımı bulduğunu ve getirdiğini açıkladı. Recep Bey benim mutlu olmaya hakkım yok mu diyerek gözyaşlarını tutamadı. Sıla Hanım stüdyoya geldi. Sıla Hanım 5 yıldır Bilal Bey ile evli olduğunu ama 3 yıldır Recep Bey ile olduğunu söyledi.

Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu. Esra Erol, Rabia Aydın'ın bugün rahatsızlığı sebebiyle yayına katılamadığını söyledi. Rabia'nın telefon görüşmesi yaptığı Yusuf Sağır Rabia Hanım köylüm ama kendisini tanımıyorum diyerek oğlu kaybolunca Rabia Beni aradı dedi. Ahmet Duran ve Yusuf Sağır'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Karakolda ifade verdiğini belirtti. Rabia Hanım Fatih'i evde bekleyeceğini söyleyerek yayına çıkmak istemediğini söyledi.

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