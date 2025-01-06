Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti

Kanada'da hükümet depremi! Başbakan Justin Trudeau istifa etti

ATV CANLI YAYIN İZLE || 6 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE || 6 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV Esra Erol'da canlı izle! ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da'nın 6 Ocak Pazartesi canlı yayın izleme linki merak ediliyor. Esra Erol'da son bölümde yaşananlar ve canlı izleme linki haberimizde yer alıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İşte detaylar!

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ve Kesin ailesi konusu, 6 Ocak tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahin Bey eşi Tuğba Hanımı sosyal medyadan tanıştığı Cihat Demir tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Şahin Bey pazar günü kalktıklarını kahvaltı yaptıklarını ama biraz morali bozuk olduğunu fark ettiğini söyledi. Eşime ne oldu bir sorun mu var dediğimde babamı özledim dedi. Sonra eltime gidiyorum diye ağlayarak evden çıktı bir daha eve dönmedi dedi. Şahin Bey, eşim beni aradı ve tehdit altındayım beni kurtar ben buradan çıkamıyorum dediğini söyledi.

Denizli'den yayına katılan 19 yaşındaki Kezban Erdoğmuş programa anneannesi ile birlikte geldi. 2 aylık evli olduğunu söyleyen Kezban hayatının aşkıyla evlendiğini, çok aşık olduğunu ama şuan eşini sevmediğini söyledi. 2 aylık evliliklerini kayınvalidesinin bozduğunu belirten Kezban Hanım, kayınvalidesinin sürekli evlilikleriyle uğraştığını söyledi.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 6 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Yalova'dan katılan Türkan Hanım, 6 yıl evli kaldığı Mustafa Demirtaş ile komşusu Mürvet Travaç adlı kişinin aralarına girip yuvasını yıktığını söyledi. Esra Erol Mustafa Bey'in bugün stüdyoya geldiğini açıklayarak kendisini yayına davet etti.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 6 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Rabia Hanım, 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu. Fatih ile 3 yıldır arkadaş olduklarını, Fatih'in madde bağımlılığı olmadığını söyleyen arkadaşı Berat, önemli açıklamalarda bulundu.

ESRA EROL CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil
img

Kanada'da hükümet depremi! Başbakan Justin Trudeau istifa etti
img

İşte serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu, Lübnan'da işgal ettiği Nakura'dan çekildi

İsrail işgal ettiği o bölgeden çekildi
Galatasaray detayı maça damga vurdu: Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş

Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar

Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar

Son Dakika Haberleri

Kan Çiçekleri final mi yapıyor? Kan Çiçekleri neden final yapıyor, bitiyor? Inter Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Deportiva Minera Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Deportiva Minera Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karne günü ne zaman 2025? Pazartesi günü hangi diziler var? 6 Ocak Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Kumsal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kumsal Dağlı kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sabriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sabriye Dağlı kaç yaşında, nereli? TRT 1 canlı maç izle! INTER MİLAN MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Kanada başbakanı Trudeau neden istifa etti? Kanada'da neler oluyor? Yemekteyiz Nur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nur Karagöz kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.