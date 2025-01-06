ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Bugün (6 Ocak) Müge Anlı yeni bölümde neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 6 Ocak Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gözaltındaki zanlılar adliyeye sevk ediliyor. Nezaket Uyur cinayetinde hareketli dakikalar...

Zanlılar sevk edilmek üzere araçlara bindirildi. Muhabir Hüseyin tüm zanlılara mikrofon uzattı. Yusuf Bey, kızların kendisinden çıkmasına sevindiğini, söyledi. Nezaket ile ilişki yaşadığını itiraf eden Adem Bey ise "her şeyi Yusuf abim yaptı. Benim hiçbir şeyden haberim yok" dedi.

Müge Anlı 20 yıllık soruya 20 gün olmadan yanıt buldu.

Nezaket Uyur, cinayetinde hareketli dakikalar. Zanlılar adliyeye sevk ediliyor. Kayınbirader Hüseyin'e mikrofon uzatıldı. Alaaddin, teyzesi Nezaket'i aradığını, Nezaket'in "alkollüyüm" diyerek telefonu kapattığını anlatmıştı. Müge Anlı, bu sözü şüpheli bulduğunu söyleyince Meliha Hanım "biraz da Alaaddin yüzünden Nezaket'i aramadık" dedi.

Nezaket Kışı da Nezaket Uyur gibi cinayet kurbanı mı? Kaybında eşi ve kayınbiraderinin eli mi var?

Nezaket Kışı'nın da Nezaket Uyur gibi bir cinayet kurbanı olup olmadığı tartışıldı. Abla Neriman, kardeşi Nezaket Kışı'nın teyzesinin oğlu Adil ile imam nikahlı evlendiğini, Nezaket'i başta Adil'in ağabeyi Nihat'a istediklerini sonra Adil'e verdiklerini bu yüzden kıskançlık cinayetine kurban gittiğinden şüphelendiklerini anlattı.

İki kayıp birden bulundu.

18 Yaşındaki Tuğba Büyük 29 Aralık günü İstanbul Fatih'teki evinin penceresinden kaçmış ablaları onu aramak için stüdyoya gelmişti. Evinin penceresinden kaçan Tuğba günler sonra ablalarının karşısında. Bir diğer bulunan kayıp ise eşinin günlerce gözyaşlarıyla aradığı Tuncay Satılmış da kısa sürede bulundu.

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