ATV CANLI YAYIN İZLE || 14 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ve Kesin ailesi konusu, 14 Ocak tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol'a gelerek sesini duyurmak isteyen Hatice Külcü, eşi Tolga Külcü'nün kendisini aldattığını iddia etti. Tolga Külcü'den dünyaya gelen bebeğiyle hayatına devam ettiğini söyleyen Hatice Hanım, boşanma davası açtığını belirtti. Tolga Külcü'nün yasaklı madde kullandığını söyleyen Hatice Hanım, tehdit edildiğini iddia etti.

Nejla Hanım oğlu ile birlikte 5 Ağustos'tan beri kayıp olan kızı Tuğba Söyler'i bulmak için yayına katıldı. 15-20 gün önce sahte hesaptan mesaj geldiğini söyleyen Muhammet Bey, "Tuğba, Aydın'da onu kurtarın" yazdığını belirtti.

Sinan Çimen, 13 Kasım'da İstanbul'dan kaybolan eşi Arzu Çimen'i aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Eşinin kaybından sonra kayıp başvurusunda bulunduğunu söyleyen Sinan Çimen, bir uygulamada eşinin hesabının olduğunu öğrendiğini ve başka bir telefon kullandığını söyledi. Aylardır kayıp olan Arzu Çimen, canlı yayına gelerek eşiyle yüzleşti.

Fatih Aydın'ın Rusya'ya kaçak yollarla götürüldüğü ve kuryelik yaptığı öne sürüldü. Kimliğini gizlediği ve gözaltına alındığı haberleri yayıldı. Esra Erol bu haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

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