ATV canlı izle: ATV HD kesintisiz canlı izleme linki! ATV yayın akışında neler var?

ATV canlı izle: ATV HD kesintisiz canlı izleme linki! ATV yayın akışında neler var?
Güncelleme:
ATV ekranlarında bugün hangi programlar var sorusu, izleyiciler tarafından günün en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Gündüz kuşağında yayınlanan popüler yapımlar, bilgi yarışmaları ve reality programlarının yanı sıra, akşam saatlerinde ekrana gelecek yerli diziler ve filmler de ilgi odağı oluyor. Peki, ATV canlı izle: ATV yayın akışında neler var?

ATV'nin günlük yayın akışı, televizyonseverler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle gündüz kuşağındaki popüler programlar ve akşam saatlerinde ekrana gelen reyting rekortmeni diziler, izleyicilerin gününü şekillendirmesinde önemli rol oynuyor. "ATV'de bugün ne var?" sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılırken, sevilen yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler güncel yayın akışını mercek altına alıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – ATV Gün Ortası
  • 14:00 – Gözleri KaraDeniz (8. Bölüm)
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – ATV Ana Haber
  • 20:00 – Aynadaki Yabancı (3. Bölüm)
  • 23:20 – Truva (Yabancı Sinema)
  • 02:30 – Kardeşlerim
  • 05:10 – Bir Gece Masalı

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer.

Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır.

Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.

