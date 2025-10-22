ATV canlı izle: ATV HD kesintisiz canlı izleme linki! ATV yayın akışında neler var?

ATV'nin günlük yayın akışı, televizyonseverler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle gündüz kuşağındaki popüler programlar ve akşam saatlerinde ekrana gelen reyting rekortmeni diziler, izleyicilerin gününü şekillendirmesinde önemli rol oynuyor. "ATV'de bugün ne var?" sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılırken, sevilen yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler güncel yayın akışını mercek altına alıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Gözleri KaraDeniz (8. Bölüm)

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Aynadaki Yabancı (3. Bölüm)

23:20 – Truva (Yabancı Sinema)

02:30 – Kardeşlerim

05:10 – Bir Gece Masalı

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer.

Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır.

Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.