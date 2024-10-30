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ATV CANLI İZLE 30 Ekim | Müge Anlı canlı yayın bilgileri nedir ve son bölüm neler oldu?

ATV CANLI İZLE 30 Ekim | Müge Anlı canlı yayın bilgileri nedir ve son bölüm neler oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 30 Ekim ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 30 Ekim Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

29 Haziran'da sırra kadem basan Ali Can Demirci'ye ne oldu?

Neslihan Güçlü, "bağlanan izleyici denizde beyaz mayolu birini gördüğünü söyledi. Hayvan deyip geçiştirdiler. Hayvanlar mayo mu giyiyor" dedi. Müge Anlı ve Rahmi, Özkan da çok büyük bir ihmalin olduğunu belirtti.

ATV CANLI İZLE 30 Ekim | Müge Anlı canlı yayın bilgileri nedir ve son bölüm neler oldu?

Arkadaşlarının yanından kaybolan gence ne oldu? 'Ali'nin Ali Can'a bağırdığını duydum'

İzleyici, o gün kavga ettiklerini, Ali'nin "sen kime şekil yapıyorsun" diyerek Ali Can'ın üzerine yürüdüğünü, kavga çıkınca tedirgin olup olay yerini terk ettiklerini anlattı.

Kızı Şengül Bakırtaş'a 19 yıldır ulaşamayan baba canlı yayında... 'Annesi, kızımın kaçırıldığını söyledi'

Şenol Bey'in iddiasına göre eski eşi 2005 yılında kızını alarak başka kişiye kaçtı. Eşim avcılara ablasına gitmek için benden izin aldı. Akşam eşimi arayıp ulaşamayınca anladım ki, kızımı da alıp kaçmış. 2 yıl sonra eşim beni aradı ben kaçmadım kaçırıldım dedi. "Kayınpederim 'kızım torunumu para karşılığında evlatlık verdi' dedi. Şenol Bey'in tek isteği 19 yıldır aradığı kızı Şengül'ün akıbetini öğrenmek.

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