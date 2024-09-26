ATV CANLI İZLE 26 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayında son bölüm ne oldu? Cengiz Kandemir'i kim öldür?

Cengiz Kandemir'i kim öldür, olay ne? ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'da Gaziantep'te Cengiz Kandemir ölümü hakkında son gelişmeler yaşandı. 26 Eylül Perşembe Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

5 yıl önce Gaziantep Şehitkamil'deki evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in kızı Naime Karademir Müge Anlı canlı yayınında babasının cinayete kurban gittiğini açıkladı. Annesinin sevgilisi tarafından babasının boğularak öldürüldüğü itiraf eden Naime Karademir canlı yayında gözaltına alındı.

Kan donduran açıklamaların ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yayını ihbar kabul ederek harekete geçti ve cinayet soruşturması başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Dün başlatılan soruşturmada eski eş Emine Uçar evinden, sevgilisi Şehmus ise iş yerinde gözaltına alındı. Ardından mahkemeye sevk edilen sevgililer için adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konuldu. Müge Anlı canlı yayınında olan Naime Karademir ve kardeşleri bugünkü yayında ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

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