ATV CANLI İZLE 19 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 19 Eylül Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Hafta içi her gün 10:00 - 12:45 saatleri arasında ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programını, ATV'nin resmi web sitesi üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

24 yaşındaki Aybeniz Top ve 3 yaşındaki oğlu nerede?

24 yaşındaki Aybeniz Top ve 3 yaşındaki oğlu 14 Eylül Cumartesi günü İstanbul Esenyurt'tan kayboldu. Onu aramak için sevgilisi Hasan Fırtına canlı yayına geldi. Dakikalar için Aybeniz Top bulundu. Aybeniz Top; Hasan'dan kaçtığını, aralarında imam nikah dahi olmadığını, Hasan'ın kendisini bayıltana kadar dövdüğünü belirtti. Hasan Fırtına ise Aybeniz'in zorla tutulduğunu, bu sözleri söylemesi için de tehdit edildiğini ileri sürdü.

18 yıldır ulaşılamayan Hatice Musaoğlu'na ne oldu?

Kaybolduğunda 50 yaşında olan 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu, 18 yıl önce Kastamonu Gümütler köyünden şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Annelerinin öldürüldüğünden şüphelenen Hatice Hanım'ın kızları, annelerinin kaybında ağabeylerini suçladı.

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