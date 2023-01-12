KYK burs ödemelerin başlamasıyla KYK dan ilk kez burs alan öğrenciler Attan dersim olsa KYK bursum kesilir mi? KYK bursu hangi durulmada kesilir? Sorularının yanıtını araştırlıyor.Peki, KYK bursu kaç ay veriliyor? KYK bursu hangi durumlarda kesilir? KYK bursu ne zaman hesaplara yatıyor? Attan dersim olsa KYK bursum kesilir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

KYK bursu alabilmek için iki önemli şart bulunmaktadır. Bunlardan ilki, öğrencinin maddi açıdan ihtiyacının bulunması, diğeri ise başarılı olması. KYK bursu ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. KYK dan bu yıl ilk kez burs alan öğrenciler ise attan dersim kalırsa KYK bursum kesilir mi? KYK bursu kaç ay veriliyor? KYK bursu hangi durumlarda kesilir? KYK bursu ne zaman hesaplara yatıyor? Sorularının yanıtını araştırmaya koyulmuş durumda. Peki, Attan dersim kalırsa KYK bursum kesilir mi? KYK bursu hangi durumlarda kesilir? Detaylar haberimizde...

ATTAN DERS KALINCA KYK BURSUNUZ KESİLİR Mİ?

KYK bursu hangi durumlarda kesilir içerisinde bu madde yer almıyor. Lakin alttan ders kalınca geri ödemesiz burs kesilmez. Ama, AGNO 2.00 ve puan 53.33 altında kalırsa bursunuz 2023 itibariyle kesilir.

KYK BURSU KAÇ AY VERİLİYOR?

KYK bursu eğitim öğretim sürecinde üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca verilmektedir. Buna göre yükseköğretim kurumlarına kayıtlı ve eğitimlerine devam eden. Lisans, Ön Lisans , Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri yaz dönemlerinde de KYK bursu alabilmektedir.

KYK BURUS NE ZAMAN YATIYOR?

KYK burusu öğrenim kredisi her ay 6-10 arasında üniversite öğrencilerine ödeniyor. KYK kredi ve burs ödemeleri, hak sahibi öğrencilerin TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şu şekilde:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü

Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü

Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü

Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü

Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

KYK BURSU HANGİ DURUMLADA KESİLİR?