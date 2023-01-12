Attan dersim olsa KYK bursum kesilir mi? KYK bursu hangi durulmada kesilir?
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KYK burs ödemelerin başlamasıyla KYK dan ilk kez burs alan öğrenciler Attan dersim olsa KYK bursum kesilir mi? KYK bursu hangi durulmada kesilir? Sorularının yanıtını araştırlıyor.Peki, KYK bursu kaç ay veriliyor? KYK bursu hangi durumlarda kesilir? KYK bursu ne zaman hesaplara yatıyor? Attan dersim olsa KYK bursum kesilir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
KYK bursu alabilmek için iki önemli şart bulunmaktadır. Bunlardan ilki, öğrencinin maddi açıdan ihtiyacının bulunması, diğeri ise başarılı olması. KYK bursu ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. KYK dan bu yıl ilk kez burs alan öğrenciler ise attan dersim kalırsa KYK bursum kesilir mi? KYK bursu kaç ay veriliyor? KYK bursu hangi durumlarda kesilir? KYK bursu ne zaman hesaplara yatıyor? Sorularının yanıtını araştırmaya koyulmuş durumda. Peki, Attan dersim kalırsa KYK bursum kesilir mi? KYK bursu hangi durumlarda kesilir? Detaylar haberimizde...
KYK bursu hangi durumlarda kesilir içerisinde bu madde yer almıyor. Lakin alttan ders kalınca geri ödemesiz burs kesilmez. Ama, AGNO 2.00 ve puan 53.33 altında kalırsa bursunuz 2023 itibariyle kesilir.
KYK bursu eğitim öğretim sürecinde üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca verilmektedir. Buna göre yükseköğretim kurumlarına kayıtlı ve eğitimlerine devam eden. Lisans, Ön Lisans , Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri yaz dönemlerinde de KYK bursu alabilmektedir.
KYK burusu öğrenim kredisi her ay 6-10 arasında üniversite öğrencilerine ödeniyor. KYK kredi ve burs ödemeleri, hak sahibi öğrencilerin TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şu şekilde:
- Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
- Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
- Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
- Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
- Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü
- Eğitim gördüğünüz kurumdan isteğinizle ayrılma, çıkarılma, 1 dönem uzaklaştırma cezası alma gibi durumlarda da KYK geri ödemesiz bursu kesilir.
- Sağlık veya farklı nedenlerden dolayı, geçici, kısa ya da uzun süreli kayıt dondurma gibi durumlarda burs kesilir.
- Okuduğunuz üniversitenin kapanması (FETÖ okullarının kapanması bir örnektir) bu durumda da Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen burs iptal edilir.
- Herhangi bir nedenle KYK yurdundan ceza alırsanız, yurttan uzaklaştırılırsanız KYK geri ödemesiz bursu kesilir.
- Üniversitede veya dışarda işlenen suçlardan dolayı kesin hüküm giyme durumunda burs iptal edilir.
- KYK bursunuz son sınıfa geçtiğiniz zaman Haziran ayında da yatar ve sonra kesilir.