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Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi hangi il ve ilçede çekildi, hangi yıl yapımı? Hipodrom nerede?

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Atla Gel Şaban filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi hangi il ve ilçede çekildi? Film hangi yıl yapımı? Atla Gel Şaban ne zaman çıktı? Atla Gel Şaban hangi yıl çekildi?

ATLA GEL ŞABAN KONUSU NEDİR?

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir, üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minibüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım, Niyazi'ye kendisi için at yarışı oynamasını ister bu sayede zaten zengin olan Kazım parasına para katacaktır. Kazım, Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Niyazi gitgide at yarışını tutturmaya yaklaşır bunun farkına varan Kazım, Niyazi'ye ilham gelmesi için tüm şartları sağlar. Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister, isteği yerine getirilir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış, onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.

ATLA GEL ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal klasiği olan Atla Gel Şaban filminin çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında yapıldı. Veli Efendi Hipodromu kullanıldı.

ATLA GEL ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

  • Kemal Sunal - Niyazi
  • Nevra Serezli - Zehra
  • Dinçer Çekmez - Kazım
  • Turgut Özatay - Davut
  • Reha Yurdakul - Halim Bey
  • Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
  • Zihni Göktay - Halil
  • Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı
  • Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
  • Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı
  • Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı
  • Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
  • Renan Fosforoğlu - Kenan
  • Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
  • Nermin Denizci - Sekreter
  • Hayri Caner - Tüyocu Hayri
  • Zafer Önen - Mahalleli
  • Ekrem Dümer - Mahalleli
  • Ali Berge - Kazım'ın Adamı
  • Mehmet Özekit - Kazım'ın Adamı
  • Yavuz Şeker - Minibüs Muavini
  • Selahattin Fırat - Selahattin
  • Nizam Ergüden - Yarışsever
  • Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
  • Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
  • Oktay Güzeloğlu - Kazım'ın Adamı
  • Ünal Gürel - Kasap
  • Ahmet Turgutlu - Manav
  • Yaşar Güner - Bakkal
  • Tuncer Sevi - Oduncu
  • Ekrem Gökkaya - Kasetçi
  • Cengiz Öktem - Davut'tan Dayak Yiyen Mahalleli
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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