Ateşkesin ardından altında yükseliş

Güncelleme:
ABD, İsrail ve İran'ın iki haftalık ateşkes konusunda anlaştıklarını açıklamasının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altında 100 dolarlık bir sıçrama yaşanırken, gram altın da 7 bin TL barajının kapısına dayandı.

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran'la varılan 2 haftalık ateşkesin ardından ons altın fiyatı 4 bin 850 dolara kadar çıktı.
  • Gram altın fiyatı ateşkes anlaşmasından önce 6 bin 745 TL iken 6 bin 950 liraya yükselerek 7 bin barajını zorladı.
  • Gümüş fiyatı yükselişe geçerek 76,50 dolara yöneldi ve gram gümüş saat 06.00 itibariyle 109 TL'den işlem gördü.

Önceki günlerde yaşanan düşüşün ardından dün temkinli bir seyir izleyen altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu İran’la varılan 2 haftalık ateşkesin ardından yükselişe geçti. 

ONS ALTINDA 100 DOLARLIK SIÇRAMA

Trump’ın ardından, İsrail ve İran'ın da ateşkesi kabul ettiklerini açıklaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılma ihtimaliyle ons altın fiyatı 4 bin 850 dolara kadar çıktı. Güne 4 bin 700 dolar seviyesinden başlayan ons altın söz konusu gelişmelerin etkisiyle saat 06.00 itibariyle 4 bin 800 dolar seviyesinde seyrediyor.  Yaşanan yüzde 2,5'luk yükselişle birlikte altın 19 Mart’tan bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

GRAM ALTIN BARAJIN KAPISINA DAYANDI

Ateşkes anlaşmasından öncesinde 6 bin 745 TL seviyesinde olan gram altın ise 6 bin 950 liraya kadar yükselerek 7 bin barajını zorladı. Ancak daha sonra yeniden düşüşe geçen altının gramı saat 06.00 itibariyle 6 bin 875 TL seviyesinde. 

GÜMÜŞ DE YÜKSELDİ

Öte yandan altınla benzer şekilde gümüş de yükselişe geçerek 76,50 dolara yöneldi. Mart ayında gri metal en düşük 61 doları görmüş, dünkü işlemlerde de 69,80 doları test ettikten sonra 72,90 dolardan kapanış yapmıştı. Gümüşün gramı ise saat 06.00 itibariyle 109 TL'den işlem görüyor. 

Kaynak: Haberler.com
