Ateş Kuşları bugün var mı, yok mu? Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?
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Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları bugün var mı, yok mu? Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. ATV'nin yayın akışında Ateş Kuşları dizisini göremeyen kullanıcılar, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Ateş Kuşları bugün var mı, yok mu? Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...
ATEŞ KUŞLARI BUGÜN VAR MI?
ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. ATV'de bugün Miraç Kandili sebebiyle Miraç özel programı yayınlanacaktır.