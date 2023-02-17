Ateş Kuşları bugün var mı, yok mu? Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları bugün var mı, yok mu? Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...