Ateş İlyas Başsoy kimdir? Halk Tv konuğu Ateş İlyas Başsoy kaç yaşında, nereli? Ateş İlyas Başsoy biyografisi!

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Siyasal İletişim Uzmanı Ateş İlyas Başsoy oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Ateş İlyas Başsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ateş İlyas Başsoy kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Ateş İlyas Başsoy kimdir? Ateş İlyas Başsoy kaç yaşında, nereli? Ateş İlyas Başsoy biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ATEŞ İLYAS BAŞSOY KİMDİR?

Ateş İlyas Başsoy, 1971 yılında Bursa'da doğdu. Türk yazar, reklamcı ve iletişim uzmanı. Bursa'da Gürcü ve Pomak kökenli bir ailede doğdu. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Kayseri Fen Lisesi'nde okudu. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yaptı. Gırgır, Avni, Hıbır, Pişmiş Kelle dergilerinde yazıları ve öyküleri çıktı. Limon Dergisi'nde düzenli yazıları basılan Başsoy çeşitli edebiyat dergilerinde kitap eleştirilerinde bulundu. 1985 yılında Bursa'daki yerel bir gazeteye girdi ve gençlik köşesi çıkarttı. Arabesk ve heavy metal türü müzikler ile ilgili yaptığı yazı dizileri İstanbul basının da ilgisini çekti. Ateş İlyas Başsoy üniversite yıllarından beri reklam endüstrisi içinde çalıştı. Güzel Sanatlar, Klan, DNA, Cen Ajans, Art Grup gibi reklam ajanslarında reklam yazarlığı ve yaratıcı yönetmenlik yaptı. 2005'te kendi ajansı Fayda'yı kurdu. 2001 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan Kentim İstanbul başlıklı kampanyanın isim babası olarak yaratıcı yönetmenliği yaptı. Kentim İstanbul, Başsoy'un yeni İstanbullular, diyalojik iletişim ve siyasetsiz seçmen kavramlarını geliştirmesine katkıda bulundu. 2004'te Adalet ve Kalkınma Partisi belediye seçimini kazanınca kampanya durduruldu.