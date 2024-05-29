Atatürk Üniversitesi ATA AÖF Bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) bahar dönemi final sınavları yaklaşıyor. Sınava girecek olan adaylar bahar dönemi final sınavlarının ne zaman olduğunu merak ediyor. Akademik takvime göre, bahar dönemi yarıyıl sonu final sınavı için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki, 2024 yılı ATA AÖF final sınavları ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar dönemi final sınavları 1- 2 Haziran tarihlerinde saat 09:30, 14:00 ve 15:00'de uygulanacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI (LİNK)