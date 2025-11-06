Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.30'da, il genelindeki tüm camilerde Atatürk, şehitler ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.

İLÇE MÜFTÜLÜKLERİNE TALİMAT

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu imzalı resmi yazıyla ilçe müftülüklerine gönderilen talimatta, etkinliğin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.

BOYNUKALIN RAHATSIZ OLDU

Kararın ardından, eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı. Boynukalın, "Müslüman olmayana rahmet okumak caiz değildir. Bu konuda bütün İslam alimleri ittifak etmiştir" ifadelerini kullanarak, Kocaeli Müftülüğü'nün anma programını hedef aldı.

İşte Boynukalın'ın o paylaşımı;

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Boynukalın'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı paylaşımına tepki gösterdi. Kullanıcılar, Atatürk'ün ülkenin bağımsızlığı ve laik düzenin kurucusu olduğunu vurgulayarak, yapılan açıklamayı "saygısızlık" olarak nitelendirdi.