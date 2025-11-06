Haberler

Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Müftülüğü, 10 Kasım'da tüm camilerde Atatürk, şehit ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu. Kararın ardından eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, "Müslüman olmayana rahmet okumak caiz değildir" paylaşımı yaparak duruma tepki gösterdi.

  • Kocaeli Müftülüğü, 10 Kasım'da il genelindeki tüm camilerde Atatürk, şehitler ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.
  • Eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, Müslüman olmayana rahmet okumanın caiz olmadığını belirterek bu karara tepki gösterdi.
  • Boynukalın'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu ve birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.30'da, il genelindeki tüm camilerde Atatürk, şehitler ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.

İLÇE MÜFTÜLÜKLERİNE TALİMAT

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu imzalı resmi yazıyla ilçe müftülüklerine gönderilen talimatta, etkinliğin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.

Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

BOYNUKALIN RAHATSIZ OLDU

Kararın ardından, eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı. Boynukalın, "Müslüman olmayana rahmet okumak caiz değildir. Bu konuda bütün İslam alimleri ittifak etmiştir" ifadelerini kullanarak, Kocaeli Müftülüğü'nün anma programını hedef aldı.

İşte Boynukalın'ın o paylaşımı;

Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Boynukalın'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı paylaşımına tepki gösterdi. Kullanıcılar, Atatürk'ün ülkenin bağımsızlığı ve laik düzenin kurucusu olduğunu vurgulayarak, yapılan açıklamayı "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor! 3 kötü haber birden daha
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.