Ataşehir Belediye Başkanı kim? Battal İlgezdi kaç yaşında, nereli? Ataşehir Belediyesi hangi, partiden?

ATAŞEHİR, İSTANBUL (Haberler.com) - Ataşehir Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Ataşehir Belediye Başkanı kimdir? Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hangi partili?

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BATTAL İLGEZDİKİMDİR?

11 Mart 1959 tarihinde Malatya'da doğan Battal İlgezdi, İlkokulu Malatya'da okudu. Daha

sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara

Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Battal İlgezdi, aile şirketlerinde görev

alarak ticaret hayatına atıldı.

Öğrencilik yıllarında katıldığı siyaset yaşamını, 1984 yılında SODEP'de sürdürmeye

başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı ve yedi yıl İstanbul

Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim

Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde aktif siyaset yaptı ve çok sayıda sivil

toplum kuruluşunda da görev aldı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ataşehir Belediye Başkan

Adayı olarak katılan Battal İlgezdi, seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir'in kurucu

belediye başkanı oldu.

Ardından 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerini de kazanan Battal İlgezdi, üç

dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Evli olan Battal İlgezdi, Fransızca biliyor.

Haberler.com - Gündem