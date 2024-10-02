ATA AÖF kayıt yenileme ekranı! AÖF kayıt yenileme başladı mı? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır?

ATA AÖF (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) öğrencileri, kayıt yenileme sürecinin detaylarını ve nasıl gerçekleştirileceğini merak ediyor. ATA AÖF kayıt yenileme işlemleri, genellikle her yıl belirlenen tarihler arasında yapılıyor. Bu tarihlerin duyurusu, ATA AÖF resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden öğrencilerle paylaşılıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme başladı mı? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır? ATA AÖF kayıt yenileme ekranı!

ATA AÖF KAYITLARI BAŞLADI MI?

30 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayan ATA AÖF ders kayıt işlemleri, 04 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

ATA AÖF DERS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

ATA AÖF ders kayıt (Materyal Ücreti Ödeme) işlemleri, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden gerçekleştirilecek.

ATA AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güz yarıyılı dersleri, 07 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 10 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

ATA AÖF DERS KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini https://ataaof.edu.tr/s/Materyal-ucretleri adresinden öğrenebilirsiniz.