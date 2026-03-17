At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...

Kazakistan'da at etini deneyen bir kadın, bu etin kendine özgü bir tada sahip olduğunu belirterek ülkede özellikle kış aylarında at etinin yaygın şekilde tüketildiğini anlattı.

Kazakistan'da yüzyıllardır sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan at eti, bir kadının deneyimini sosyal medyada paylaşmasıyla yeniden gündeme geldi.

İLK KEZ DENEDİ

At etini ilk kez deneyen kadın, yaşadığı deneyimi takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında etin kendine özgü bir tada sahip olduğunu belirten kadın, bu lezzetin diğer et türleriyle karıştırılmadığını ifade etti.

"KIŞ AYLARINDA HER EVDE PİŞİYOR"

Kadın, Kazakistan'daki geleneklere de dikkat çekerek, özellikle kış ayları öncesinde at kesiminin yaygın olduğunu söyledi. Bölgede yaşayanların kış hazırlıkları kapsamında at eti temin ettiğini belirten kadın "Buradaki insanlar genellikle kışa doğru at kestiriyorlar ve buzluklarını at etiyle dolduruyorlar. Özellikle soğuk aylarda neredeyse tüm evlerde at eti pişer" dedi.

Yorumlar (1)

GREYFURT:

İslama göre geviş getirmeyen ve çift tırnaklı olmayan hayvan yenmez (açlık ve mecburiyet hariç) doğru mu acaba??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

