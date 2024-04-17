2024 yılında üç ayların başlamasıyla birlikte, Müslümanlar için diğer hicri aylar da merak konusu olmuştur. Aşure günü, İslam inancına göre peygamberlerin hayatındaki önemli hadiselerin yaşandığı Muharrem ayında kutlanır. Aşure günü, bu ayın ilk gününe denk gelir ve aynı zamanda hicri yılbaşı olarak kabul edilir. Bu özel ay ve aşure günü, Müslümanlar için manevi bir öneme sahiptir ve dualarla anılır. AŞURE AYI NE ZAMAN? 2024 Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

AŞURE AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belirlendi. Buna göre, bu yıl hicri yılbaşı 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor. Muharrem ayı da aynı gün başlayacak. Dolayısıyla, 7 Temmuz 2024 Pazar günü, hem Hicri yılın ilk günü olacak hem de hicri yılbaşı olarak kutlanacak.

Ayrıca, 17 Temmuz 2024 tarihinde ise aşure günü idrak edilecek. Bu gün, aşure geleneğine uygun olarak özel ibadetler ve dualarla geçirilecek.