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Asuman Krause hamile mi? #129300

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Eski manken ve sunucu Asuman Krause son haliyle izleyenleri şaşırttı. Peki, Asuman Krause hamile mi?

Aileler Yarışıyor programıyla ekranlarda olan 48 yaşındaki sunucu Asuman Krause'nin son görüntüsü gündem oldu. Peki, Asuman Krause hamile mi?

ASUMAN KRAUSE HAMİLE Mİ?

Aileler Yarışıyor programıyla ekranlarda olan 48 yaşındaki sunucu Asuman Krause'nin son görüntüsü gündem oldu.

Mini eteğiyle programa çıkan Asuman Krause'nin çıkan karnı sosyal medyada gündem oldu.

Özel hayatını gözlerden uzakta yaşayan ünlü sunucu ilk ve tek evliliğini 2010 yılında Amerikalı iş insanı Alan Horowitz ile yapmıştı. Çiftin evliliği kısa sürmüş ve 2012 yılında boşanmışlardı.

Herkes pek bir heyecanlandı ama geçtiğimiz saatlerde 2. Sayfa'ya ulaşan Asuman Krause, bebek beklemediğinin altını çizdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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