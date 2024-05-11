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Astroloji Danışmanı Nihan Urel: 2030'da dünyada toplu ölümler olacak

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Astroloji Danışmanı Nihan Urel Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu. Astroloji yardımıyla geleceğe dair çarpıcı tahminlerde bulunan Urel, "2030'da dünyada toplu ölümler olacak" ifadelerini kullandı.

Astroloji Danışmanı Nihan Urel, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Sözlerine"Astrolojiye 'Burç yorumu' demek doğru değil" diye başlayan Urel, Türkiye'nin önümüzdeki 20 yılda yaşayacaklarını yorumladı.

"2030'DA DÜNYADA TOPLU ÖLÜMLER OLACAK"

Urel'in konuşması şu şekilde;

"2030'da dünyada toplu ölümler olacak. Artık savaş olur, çok sayıda insanın ölmesi. Şu an sadece Gazze-İsrail'i, Rusya-Ukrayna'yı konuşuyoruz. 2030'da dünyanın çeşitli yerlerinde kitlesel ölümler, bütün dünyayı ayaklandıran çeşitli olaylar olur diye düşünüyorum."

Urel, Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun "Bu senaryoda Türkiye'nin durumu ne olur?" sorusuna ise "Türkiye dünyadaki diğer ülkelerden daha fazla etkilenmez." cevabını verdi.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Astroloji

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