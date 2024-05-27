Üye Girişi
Haberler

Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma mı başlatıldı? Olay ne, ne oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma mı başlatıldı? Olay ne, ne oldu? Ünlü astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son haftaya kadar şampiyonluk yarışı vereceğini ancak şampiyonun Fenerbahçe olacağını söyleyen astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın ligi zirvede bitirmesi sonrası sosyal medyadan yaptığı canlı yayında Fenerbahçelilere küfürler savurmuştu. Yaşanan bu durum sonrası savcılık astrolog Meral Güven hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma mı başlatıldı? Olay ne, ne oldu? İşte ayrıntılar..

OLAY NE, NE OLDU?

Aylardır Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası gece geç saatlerde canlı yayında Fenerbahçeli taraftarlara ağza alınmayacak küfürler savurmuştu.

Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma mı başlatıldı? Olay ne, ne oldu?

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Meral Güven hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlattı.

Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma mı başlatıldı? Olay ne, ne oldu?

NE OLMUŞTU?

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Meral Güven, yine geceye damga vurdu. Bu kez Fenerbahçe taraftarını hedef alarak "Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı" paylaşımda bulunan Güven, açtığı canlı yayında ağza alınmayacak küfürler savurdu. Güven'in açtığı yayını izleyenler duyduklarına inanamadı. Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası paylaşımlarda bulunan Güven, açıklamalarıyla da olay oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Meral Güven 3.Sayfa Gündem Magazin Yaşam Haberler

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

 Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

 Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Bakmadan Geçme

27 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680 Türkiye'nin kendi petrolü var mı? Türkiye'de petrol var mı varsa neden çıkaramıyoruz? 27 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? #128680 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Bahar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 2024 Kurbanlık fiyatları! Büyükbaş ve Küçükbaş kurban fiyatı ne kadar? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI! Toki'nin başvuru şartları neler? Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için ne kadar harcadı? Taylor Swift'in harcadığı para dudak uçuklattı! Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma mı başlatıldı? Olay ne, ne oldu? Bebekler ne zaman emekler? Bebekler ne zaman emeklemeye başlar? Hayvanların kısırlaştırılması caiz midir? Hayvanları kısırlaştırmak günah mı? BAHAR CANDAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI? Bahar Candan nerede, ne oldu? 28 Mayıs Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 28 Mayıs burç yorumları nedir?
Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title