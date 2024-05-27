Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma mı başlatıldı? Olay ne, ne oldu?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son haftaya kadar şampiyonluk yarışı vereceğini ancak şampiyonun Fenerbahçe olacağını söyleyen astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın ligi zirvede bitirmesi sonrası sosyal medyadan yaptığı canlı yayında Fenerbahçelilere küfürler savurmuştu. Yaşanan bu durum sonrası savcılık astrolog Meral Güven hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma mı başlatıldı? Olay ne, ne oldu? İşte ayrıntılar..

OLAY NE, NE OLDU?

Aylardır Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası gece geç saatlerde canlı yayında Fenerbahçeli taraftarlara ağza alınmayacak küfürler savurmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Meral Güven hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Meral Güven, yine geceye damga vurdu. Bu kez Fenerbahçe taraftarını hedef alarak "Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı" paylaşımda bulunan Güven, açtığı canlı yayında ağza alınmayacak küfürler savurdu. Güven'in açtığı yayını izleyenler duyduklarına inanamadı. Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası paylaşımlarda bulunan Güven, açıklamalarıyla da olay oldu.