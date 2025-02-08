Astrolog Hilal Saraç neden tutuklandı?

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hilal Saraç, geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir açıklamada gözaltına alındığını duyurmuştu. Gözaltının ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilen Hilal Saraç'ın neden tutuklandığı ve ne yaptığı da sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, Hilal Saraç olayı nedir, neden tutuklandı? İşte, Hilal Saraç hakkında merak edilenler…

HİLAL SARAÇ TUTUKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan Hilal Saraç'ın sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Hilal Saraç

HİLAL SARAÇ NEDEN TUTUKLANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen Hilal Saraç'ın paylaşımında, özellikle Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili ortaya attığı iddialar gündem olmuştu.

Hilal Saraç tutuklandı mı