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Astrolog Hilal Saraç neden tutuklandı?

Astrolog Hilal Saraç neden tutuklandı?
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Astrolog Hilal Saraç, hakkında çıkan haberlerin ardından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alındığını duyuran Hilal Saraç'ın olayı, kısa sürede gündem oldu. Peki, astrolog Hilal Saraç ne yaptı? Hilal Saraç neden tutuklandı? İşte, detaylar…

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hilal Saraç, geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir açıklamada gözaltına alındığını duyurmuştu. Gözaltının ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilen Hilal Saraç'ın neden tutuklandığı ve ne yaptığı da sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, Hilal Saraç olayı nedir, neden tutuklandı? İşte, Hilal Saraç hakkında merak edilenler…

HİLAL SARAÇ TUTUKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan Hilal Saraç'ın sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Astrolog Hilal Saraç neden tutuklandı?Hilal Saraç

HİLAL SARAÇ NEDEN TUTUKLANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen Hilal Saraç'ın paylaşımında, özellikle Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili ortaya attığı iddialar gündem olmuştu.

Astrolog Hilal Saraç neden tutuklandı?Hilal Saraç tutuklandı mı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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