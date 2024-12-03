Asteroit yayını nerede, CANLI İZLEME linki var mı?

NASA, büyüklüğü bir stadyumu aşan ve saatte 44 bin 1 kilometre hızla hareket eden dev bir asteroitin Dünya'nın yakınından güvenli bir mesafede geçeceğini açıkladı. İşte, asteroit yayını CANLI İZLEME linki!

ASTEROİT NE ZAMAN GEÇECEK?

Bu gece gerçekleşecek olan gökyüzü olayını kaçırmak istemeyenler için, Virtual Telescope Project adlı organizasyon, olayı 3 Aralık 2024'te saat 21:30 itibarıyla canlı yayınlayacak. İtalyan astrofizikçi Gianluca Masi'nin liderliğindeki proje, asteroitin en parlak ve Dünya'ya en yakın olduğu anları gösterecek.

The Virtual Telescope Project kaynağında ise asteroit geçiş saati 22.00 olduğu ifade ediliyor.

Bu büyüklükteki bir asteroit, genellikle her 5 ila 10 yılda bir Dünya'ya yakın geçiş yapıyor. Ancak, gerçek bir tehlike oluşturma ihtimali son derece düşük. Üniversite astronomları, bu tür büyük cisimlerin Dünya'ya çarpma ihtimalinin yılda yaklaşık 1/300.000 olduğunu belirtiyor.

Dünyamızın yakınında gerçekleşecek gökyüzü olayını Virtual Telescope Project'in resmi web sitesi ve YouTube kanalından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz

Astroit geçişi yayını: