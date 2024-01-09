Aslıhan Hünel ile Gelin Evi CANLI İZLE! 9 Ocak Gelin Evi yeni bölüm İZLE!

Aslıhan Hünel ile Gelin Evi hafta içi her gün Show Tv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Birbirinden iddialı yarışmacı büyük ödül için yarışıyor. Gelin Evi programının yeni bölümleri seyirciyi ekrana kilitliyor. Arama motorlarında Gelin Evi yeni bölüm linki sorgulatılıyor. İşte, Aslıhan Hünel ile Gelin Evi canlı yayın!

ASLIHAN HÜNEL KİMDİR?

4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir

GELİN EVİ CANLI İZLE!

Gelin Evi hafta içi her gün saat 13.00'da Show tv ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır.