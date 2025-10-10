Aslı Enver kimdir? Aslı Enver kaç yaşında, nereli?

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Aslı Enver, sadece oyunculuğuyla değil, ekranlara yansıttığı samimiyetiyle de geniş bir hayran kitlesine sahip. Yurt dışında doğmuş olmasına rağmen Türkiye'de sanat dünyasında köklü bir kariyer inşa eden Enver, genç yaşlardan itibaren sahne sanatlarına yönelerek adını duyurdu. Aslı Enver ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984'te Londra'da doğmuş bir Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Kıbrıslı Türk bir baba ile eğitim amacıyla Londra'ya gitmiş bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiş; 12 yaşına kadar Londra'da yaşamış, sonrasında ailesiyle Türkiye'ye dönmüştür. Oyunculuğa yönelişi, annesinin teşvikiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı eğitimle başlamış, ardından Pera Güzel Sanatlar Lisesi ve Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim görmüştür.

ASLI ENVER KAÇ YAŞINDA?

10 Mayıs 1984 doğumlu olan Aslı Enver, 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

ASLI ENVER NERELİ?

Resmî olarak doğum yeri Londra olmasına rağmen, ailesi Kıbrıslı Türk'tür. Oyunculuğu ve kamusal kimliği itibarıyla Türkiye ile özdeşleşmiş bir sanatçıdır.

ASLI ENVER'İN KARİYERİ

Oyunculuk serüveni küçük rollerle başlamış; TRT'de yayınlanan bir sitcom'da 2 dakikalık rol ve "Ayna" adlı kısa filmle sahne almıştır. Asıl çıkışını ise Kavak Yelleri dizisindeki Mine Ergün karakteriyle yapmıştır.

Sonraki dönemlerde "Hayat Bilgisi", "Suskunlar", "Kayıp", "Bana Artık Hicran De" gibi dizilerde rol almış, "Mutlu Ol Yeter" ile başrol oyunculuğuna devam etmiştir. Aynı zamanda tiyatro sahnelerinde de yer almakta; "Personel" oyununda Emma karakterini canlandırmaktadır. Ayrıca bazı sinema projelerinde de yer almış, reklam filmleriyle de ekranlarda görünmüştür.