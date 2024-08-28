ASKİ Ankara su kesintisi! Polatlı, Sincan, Etimesgut 28-29 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

29 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.08.2024 16:15:00

Tamir Tarihi: 28.08.2024 20:00:00

Detay: Y.SELİM MAHALLESİ İPEK CADDESİNDE OLUŞAN 100 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: Y.SELİM MAHALLESİ İPEK CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ



Arıza Tarihi: 29.08.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 29.08.2024 17:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi içerisinde imalatı tamamlanan içme suyu hattının mevcut hatta bağlantı çalışmaları yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Atayurt Mahallesi bir kısmı

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.08.2024 18:40:00

Tamir Tarihi: 28.08.2024 23:50:00

Detay: Sincan ilçesi temelli CUMHURİYET mahallesi E 90 KARAYOLU içerisinde mira firmasının çalışması esnasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: gazi mahallesi, istiklal mahallesi, ve cumhuriyet mahallesi tamamı.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.08.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 28.08.2024 23:55:00

Detay: Şentepe mah Mevlana caddesi Konya yolu üzerinde bulunan Ana İletim Hattındaki su patlağı nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Şentepe mahallesi Esentepe mahallesi Gülveren mahallesi, Kurtuluş mah. Fatih mah. Zafer mah. Şehitlik mah. Mehmet Akif mah. Gazi mah. Yeni mah. İstiklal mah. Cumhuriyet mah