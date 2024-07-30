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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ayaş, Bala, Sincan 30-31 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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Ankara ASKİ Ayaş, Bala, Sincan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

30 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.07.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 29.07.2024 23:50:00

Detay: Ayaş Oltan Mahallesi Köylüözü Mevkinde bulunan terfi merkezimizde Enerji-SA kaynaklı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Oltan Mahallesi.

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.07.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 30.07.2024 23:30:00

Detay: BALA İLÇESİ DEPO İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAH KARTALTEPE MAH HAMİDİYE MAH GÖZTEPE MAH İSMETPAŞA MAH

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.07.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 30.07.2024 17:00:00

Detay: Bacı kuyularında oluşan ekektrik arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: hürriyet mahallesi tamamı

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.07.2024 15:45:00

Tamir Tarihi: 30.07.2024 23:55:00

Detay: PLANSIZ KESİNTİ: ÇAYIRHAN MAHALLESİ MERKEZ DEPOLARINA SU BASAN POMPA İSTASYONLARINDAKİ ENERJİSA KAYNALI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI DEPOLARA SU VERİLEMEMEKTEDİR.

Etkilenen Yerler: ÇAYIRHAN MAHALLESİ

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.07.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 30.07.2024 20:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ HACI HASAN MAHALLESİ HAYMANA YOLU KÜME EVLERİ MEVKİNDE @ 110 PE BORUDAKİ ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: HACI HASAN MAHALLESİ.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.07.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 30.07.2024 17:00:00

Detay: Bacı kuyularında oluşan elektirk arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: hürriyet mahallesi tamamı.

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.07.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 30.07.2024 21:00:00

Detay: BALA İLÇESİ AFŞAR MAHALLESİ DEPO İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: AFŞAR MAHALLESİ

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