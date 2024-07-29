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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ayaş, Çankaya, Beypazarı 29-30 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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Ankara ASKİ Ayaş, Çankaya, Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

29 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.07.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 29.07.2024 23:50:00

Detay: Ayaş Oltan Mahallesi Köylüözü Mevkinde bulunan terfi merkezimizde Enerji-SA kaynaklı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Oltan Mahallesi.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.07.2024 10:45:00

Tamir Tarihi: 29.07.2024 18:30:00

Detay: Beytepe Mahallesi 1782 Sokak içi pe 110'luk boru arızasından dolayı sular kasıntı yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Güneyce villaları tamamı ve civarı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.07.2024 15:45:00

Tamir Tarihi: 29.07.2024 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Şehit Sadık Ekiz Caddesinde Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Ve Şehit Sadık Ekiz Caddesi Bir Kısmı

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.07.2024 16:30:00

Tamir Tarihi: 29.07.2024 18:00:00

Detay: Kemalpaşa Mahallesi Soğukpınar Caddesi icerısındekı su arızasından dolayı su kesıntısısı yapılılacaktır

Etkilenen Yerler: kemalpasa mh

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