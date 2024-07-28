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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çankaya, Sincan, Bala 28-29 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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Ankara ASKİ Çankaya, Sincan, Bala su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

28 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.07.2024 10:50:00

Tamir Tarihi: 28.07.2024 15:00:00

Detay: Yakupabdal Mahallesi Kümeevleri Ø110'luk şebeke iletim arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yakupabdal Mahallesi

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.07.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 28.07.2024 17:00:00

Detay: Akşemsettin Mahallesi Bosna caddesi ile Polatlı caddesi köşesinde oluşan dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: AKŞEMSETTİN MAH. PLEVNE MAH. İSTASYON MAH.

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.07.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 28.07.2024 21:00:00

Detay: BALA İLÇESİ BÜYÜKBAYAT TERFİ İSTASYONU İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: Büyükbayat Mahallesi ve Küçükbayat Mahallesi

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.07.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 28.07.2024 17:00:00

Detay: SİNCAN ilçesi Akşemsettin Mahallesi Bosna caddesi ile Polatlı caddesi köşesinde oluşan dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YEŞİLOVA MAHALLESİ BİR KISMI

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.07.2024 12:15:00

Tamir Tarihi: 28.07.2024 15:30:00

Detay: İsmetpaşa Mahallesi mezbaha sokak içerisindeki su arızasından dolayı saat 12.15 ile 15.30 saatleri arası su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: İsmetpaşa Mh üst kotları.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.07.2024 12:45:00

Tamir Tarihi: 28.07.2024 18:00:00

Detay: TURKUAZ MAHALLESİ 4362 SOKAK İÇERİSİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TURKUAZ MAHALLESİ HİCRET CADDESİ VE CİVARI

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.07.2024 05:00:00

Tamir Tarihi: 27.07.2024 12:00:00

Detay: Akyurt ilçesi Saracalar mahallesi Özal bulvarı üzerinde meydana gelen şebeke arızası nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: Saracalar mahallesi ,Yenice mahallesi ,Balıkhisar mahallesi

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