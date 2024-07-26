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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Yenimahalle, Sincan, Bala 26-27 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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Ankara ASKİ Yenimahalle, Sincan, Bala su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

26 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.07.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 26.07.2024 15:00:00

Detay: doğalgaz çalışması esnasında ana iletim hattına zarar verilmesi edeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: yenipeçenek mahallesi ve çiçektepe mahallesi tamamı

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.07.2024 11:45:00

Tamir Tarihi: 26.07.2024 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İLK YERLEŞİM MAHALLESİ 1193. CADDE İÇERİSİNDE BULUNAN Ø400 MM ÇAPINDAKİ DUCTİL İÇME SUYU İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KENSİTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: KARDELEN MAH, İLK YERLEŞİM MAH,VE OSTİM OSB MAH KESİŞİMİ 1193 VE 1908 CAD CİVARI.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.07.2024 12:20:00

Tamir Tarihi: 26.07.2024 21:00:00

Detay: Cumhuriyet mahallesi 3000'lik depoda seviye azlığı sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi Yeni Bacı Mevkii

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 25.07.2024 23:00:00

Detay: Bala İlçesi depo iletim hattında oluşan arıza nedeni ile su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Abazlı, Yeniköy,Koçyayla,Aydoğan mahalleleri ve Ergin yaylası

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