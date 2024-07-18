ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Ayaş, Çankaya 18-19 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

18 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.07.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 17.07.2024 23:55:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ: 17.07.2024- SAAT: 12:00 TAMİR TARİHİ: 17.07.2024- SAAT: 23:59 DETAY: Kalecik Merkez Arıtmada Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. Arıza Devam Ediyor. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Akbürk Mahallesi, Akkaynak Mahallesi, Hacıköy Mahallesi ve Gökçeören Mahallesi geneli

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.07.2024 21:00:00

Tamir Tarihi: 14.07.2024 13:00:00

Detay: Gökçebağ ve Başayaş Mahallelerini besleyen Karayolları mevkiindeki kuyuda meydana gelen Enerji-SA kaynaklı arızadan dolayı plansız kesinti uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Başayaş, Gökçebağ Mahalleleri

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.07.2024 07:00:00

Tamir Tarihi: 18.07.2024 17:00:00

Detay: Birlik mahallesi Katar caddesi içi,700 lük Çelik boru arızası nedeniyle Su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Birlik mahallesi, Kırkkonaklar mahallesi

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.07.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.07.2024 17:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KİZİLCASAR MAHALLESİ TEK YAPI KOOPARATİFİNDE ŞEBEKE HATTINDA BAKIM ONARIM VE ARIZA ÇALIŞMASI NEDENİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOP.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.07.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 18.07.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Çamlık 4 Sokakta Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmaktadır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Çamlık 4 Sokak Çamlıbağ Mevki