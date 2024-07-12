ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

12 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.07.2024 10:15:00

Tamir Tarihi: 12.07.2024 17:00:00

Detay: ARIZA TARİH VE SAAT: BAŞLANGIÇ : 12.07. 2024 10:15 : TAHMİNİ BİTİŞ: 12.07. 2024 . 17 :00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ: Mehmet Akif Mahallesi Erdoğan Sokak üzerinde 110 luk iletim şebeke hattında oluşan su arızası nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz) ETKİLENEN YERLER: Mehmet Akif Mahallesi bir bölümü

Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Mahallesi bir bölümü

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.07.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 12.07.2024 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İVEDİK OSB MAHALLESİ HAVALANDIRMACILAR CADDESİ İLE 2273 CADDE KESİŞİMİNDE YAPILACAK BAĞLANTI ÇALIŞMASI SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ PROBLEMİ YAŞANACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER: TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2292-2293 CADDE CİVARI İVEDİK OSB HAVALANDIRMACILAR CADDE CİVARI

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.07.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 12.07.2024 18:00:00

Detay: Alacaatlı Mahallesi 3381/3 sokak içerisinde ani oluşan Ø150'lik şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Alacaatlı Mahallesi Şehit Eren Bülbül Caddesi, 3381 Sokak, 3381/1 Sokak, 3381/2 Sokak, 3381/3 Sokak ve civarı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.07.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 12.07.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Beytepe Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesinde Abone Hattında Oluşan Arızdan Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)r Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Beytepe Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi